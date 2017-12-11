Союзники США в Сирии заявили, что будут координироваться с армией Ирака

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Поддерживаемые США "Сирийские демократические силы” (SDF) сообщили, что основывают координационный центр совместно с иракской армией для защиты безопасности на сирийско-иракской границе.

Заявление последовало за объявлением в субботу премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади о восстановлении контроля иракскими вооруженными силами над всей границей с Сирией и завершении войны против группировки "Исламское государство"*.

"Стороны обсудили тему защиты безопасности границы между Ираком и Сирией в районе (сирийской — ред.) провинции Дейр-эз-Зор и способ окончательной ликвидации террористов ИГ* в этом районе… Стороны также решили сформировать центр для совместной координации с целью обеспечения безопасности границы", — сообщили SDF на своем сайте.

Как отмечается, решение принято по итогам встречи командующих операциями SDF и армии Ирака в приграничных районах.

Альянс "Сирийские демократические силы" был создан в 2015 году на основе курдских отрядов самообороны и ряда арабских сирийских формирований и получает поддержку международной коалиции во главе с США для противостояния террористам ИГ.

*Террористическая организация, запрещена в России

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