Российские музыканты выступили на главной сцене Дамаска

ДАМАСК, 11 дек — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Российские музыканты впервые за шесть лет выступили на главной сцене Дамаска в концертном зале оперы имени Асада, рассказал РИА Новости руководитель представительства Россотрудничества в Ливане Вадим Зайчиков.
"Это очень символично, и мы надеемся, что связи с министерством культуры (Сирии) будут активно развиваться. У нас уже намечен план мероприятий в сфере культуры и искусства на следующий год",- сказал Зайчиков.
По словам собеседника агентства, концерт российских музыкантов станет первым этапом предстоящих мероприятий. Он стал возможным благодаря стабилизации ситуации в Сирии и окончанию активной фазы боев.
"Начиная с 2010 года участники проекта дают бесплатные концерты и проводят открытые мастер-классы в различных регионах мира, пострадавших от войн, терроризма или стихийных бедствий",- отметил Зайчиков.
В субботу российские музыканты дали благотворительный концерт на сцене русского культурного центра науки и культуры в Бейруте.
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