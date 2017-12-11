Российские музыканты выступили на главной сцене Дамаска

ДАМАСК, 11 дек — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Российские музыканты впервые за шесть лет выступили на главной сцене Дамаска в концертном зале оперы имени Асада, рассказал РИА Новости руководитель представительства Россотрудничества в Ливане Вадим Зайчиков.

"Это очень символично, и мы надеемся, что связи с министерством культуры (Сирии) будут активно развиваться. У нас уже намечен план мероприятий в сфере культуры и искусства на следующий год",- сказал Зайчиков.

© РИА Новости Выступление российских музыкантов в концертном зале оперы имени Асада в Дамаске. 11 декабря 2017 © РИА Новости Выступление российских музыкантов в концертном зале оперы имени Асада в Дамаске. 11 декабря 2017

По словам собеседника агентства, концерт российских музыкантов станет первым этапом предстоящих мероприятий. Он стал возможным благодаря стабилизации ситуации в Сирии и окончанию активной фазы боев.

Концерт прошел под лозунгом "Музыка за мир". Мероприятие было организовано Россотрудничеством при поддержке министерства культуры Сирии и посольства России. Перез зрителями выступили Мария Немцова (фортепиано), Виталий Ватуля (саксафон) и Евгений Румянцев (виолончель). Музыканты исполнили произведения Чайковского, Рахманинова, Бруха, Кассадо и Борна.

"Начиная с 2010 года участники проекта дают бесплатные концерты и проводят открытые мастер-классы в различных регионах мира, пострадавших от войн, терроризма или стихийных бедствий",- отметил Зайчиков.

В субботу российские музыканты дали благотворительный концерт на сцене русского культурного центра науки и культуры в Бейруте.

© РИА Новости Выступление российских музыкантов в концертном зале оперы имени Асада в Дамаске. 11 декабря 2017 © РИА Новости Выступление российских музыкантов в концертном зале оперы имени Асада в Дамаске. 11 декабря 2017

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>