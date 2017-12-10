Сирийская оппозиция рассчитывает на прямые переговоры в Женеве

Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура во время встречи с представителями объединенной сирийской оппозиции в Женеве. 28 ноября 2017

Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура во время встречи с представителями объединенной сирийской оппозиции в Женеве. 28 ноября 2017

ЖЕНЕВА, 10 дек – РИА Новости. Делегация объединенной оппозиции Сирии (СКП) рассчитывает начать на следующей неделе прямой диалог с делегацией Дамаска в Женеве, заявила журналистам представитель Сирийского комитета по переговорам Басма Кодмани.

"Переговоры должны быть лицом к лицу. Мы рассчитываем, что переговоры стартуют на этой неделе, и начнутся с завтрашнего дня. И что делегация Асада прислушается к тому призыву, который сделали представители международного сообщества, к чему призываем и мы", — сказала она.

Кодмани назвала обнадеживающим заявление, сделанное главой МИД РФ Сергеем Лавровым по итогам его встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, в котором он призвал все делегации на межсирийских переговорах начать прямые переговоры.

По ее словам, продолжение "челночной дипломатии" спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, которую он начал неделю назад, уже не будет продуктивно.

"Я не думаю, что это будет продуктивно. Если режим серьезно относится к переговорам, то это несерьезный формат. Если режим серьезно к этому относится, то мы должны сидеть в одной комнате. Это мы называем прямыми переговорами. Мы надеемся на это и рассчитываем, что Россия окажет влияние на (Башара) Асада", — подчеркнула Кодмани.

Она добавила, что 12 пунктов, представленных де Мистурой делегациям 30 ноября, "очень близки к нашему пониманию", и оппозиция теперь надеется обсудить их с представителями Дамаска.

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