МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала четыре нарушения режима прекращения огня, Турция — одно, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
В течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР гуманитарные акции не проводились. По информации из бюллетеня, всего проведено гуманитарных акций – 1701, общий вес груза – 2341 тонна.
При этом продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Хама, Хомс, Дамаск и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также не изменилось — 234.
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