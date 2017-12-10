В Сирии зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня за сутки

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала четыре нарушения режима прекращения огня, Турция — одно, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано четыре нарушения в провинциях: Алеппо — три, Латакия — одно. Турецкой частью представительства зафиксирован один случай стрельбы в провинции Идлиб", — говорится в документе, опубликованном на сайте МО РФ.

В течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР гуманитарные акции не проводились. По информации из бюллетеня, всего проведено гуманитарных акций – 1701, общий вес груза – 2341 тонна.

Уточняется, что в течение суток соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Число присоединившихся к процессу примирения населенных пунктов не изменилось — 2303.

При этом продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Хама, Хомс, Дамаск и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также не изменилось — 234.

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