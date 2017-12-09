Де Мистура и пустота: вторая часть "Женевы-8" прошла без делегации Дамаска

ЖЕНЕВА, 9 дек — РИА Новости. Вторая часть восьмого раунда межсирийских переговоров в Женеве не вполне оправдывает свое название – после паузы, которую стороны взяли в конце прошлой недели, здесь осталась только делегация оппозиции, которая всю неделю проводила встречи в офисе спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, используя это время для выпадов в адрес Дамаска.
Раунд, на котором планировалось впервые начать прямой диалог между делегациями правительства и объединенной оппозиции, а также посвятить его вопросам выборов и новой конституции, сразу не задался. Представители Дамаска назвали неприемлемым требование оппозиции об отставке президента Башара Асада и, посчитав его предварительным условием для переговоров, покинули Швейцарию 2 декабря.
Затишье
Между тем, 5 декабря раунд возобновился – делегация объединенной оппозиции ежедневно проводила по одной встрече в штаб-квартире ООН, каждый раз выходя к прессе и каждый раз указывая на несостоятельность позиции Дамаска, неготовность правительства к прямым переговорам.
На фоне отсутствия правительственной делегации даже сам спецпосланик ООН по Сирии, курирующий весь переговорный процесс, покинул на день Женеву, правда, его отъезд был связан с семейными обстоятельствами. Скучающие журналисты, освещающие женевские переговоры с самого начала (с января 2016 года), сетовали, что такого затишья в Женеве давно не было.
Штиль закончился
Однако в четверг ситуация начала меняться. Спецпосланник ООН сообщил журналистам, что делегация правительства вернется на переговоры 10 декабря, и выразил надежду, что Дамаск "примет серьезное участие в обсуждении" вопросов конституции и выборов.
В этот же день в Вене провели переговоры глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Они сошлись во мнении, что должны начаться прямые переговоры по вопросам подготовки новой конституции и выборов. И подчеркнули, что правительство и оппозиция должны в этих переговорах участвовать без каких-либо предварительных условий.
Представители оппозиции тут же расценили заявление Лаврова о необходимости прямых переговоров как давление Москвы на делегацию Дамаска. Впрочем, постпред Сирии при ООН в Женеве Хуссам Эддин Аала совершенно четко дал понять, что делегация правительства Сирии не будет вступать в прямой диалог с оппозицией, если та продолжит выдвигать предварительные условия и делать "провокационные" заявления.
Ветер перемен
Третья неделя раунда обещает быть более насыщенной.
Приезд делегации Дамаска 10 декабря вернет ситуацию в переговорное русло, так как отсутствие одной стороны в Женеве на неделю фактически превратило раунд в серию технических консультаций.
Правительство приезжает не с пустыми руками. По данным РИА Новости, Дамаск намерен начать обсуждение по существу документа с 12 пунктами, представленного де Мистурой сторонам 30 ноября. В делегации отмечают, что данный текст был создан правительством Сирии как основа для поиска точек соприкосновения сторон. Его передали спецпосланнику ООН в надежде на то, что он узнает о нем мнение оппозиции, после чего текст можно будет обсуждать. Однако де Мистура просто "положил его к себе в карман".
По словам одного из членов делегации правительства, документ вновь всплыл в начале этого раунда, но с внесенными изменениями, и был предложен сторонам уже как согласованный текст самого де Мистуры. Подобная постановка перед фактом вызвала недовольство Дамаска, а глава делегации Башар Джаафари заявил, что "де Мистура превысил свои полномочия в качестве посредника".
Вполне возможно, что в этот раз де Мистуре удастся добиться от обеих сторон продвижение в дискуссиях, так как по итогам "Женевы-8" планируется выпустить новый обобщающий документ.
При этом о прямых переговорах речь по-прежнему не идет.
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