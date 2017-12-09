Де Мистура и пустота: вторая часть "Женевы-8" прошла без делегации Дамаска

ЖЕНЕВА, 9 дек — РИА Новости. Вторая часть восьмого раунда межсирийских переговоров в Женеве не вполне оправдывает свое название – после паузы, которую стороны взяли в конце прошлой недели, здесь осталась только делегация оппозиции, которая всю неделю проводила встречи в офисе спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, используя это время для выпадов в адрес Дамаска.

Представители правительства, покинувшие Женеву, до сих пор хранят молчание и планируют подключиться к переговорам 10 декабря.

Раунд, на котором планировалось впервые начать прямой диалог между делегациями правительства и объединенной оппозиции, а также посвятить его вопросам выборов и новой конституции, сразу не задался. Представители Дамаска назвали неприемлемым требование оппозиции об отставке президента Башара Асада и, посчитав его предварительным условием для переговоров, покинули Швейцарию 2 декабря.

Затишье

Между тем, 5 декабря раунд возобновился – делегация объединенной оппозиции ежедневно проводила по одной встрече в штаб-квартире ООН, каждый раз выходя к прессе и каждый раз указывая на несостоятельность позиции Дамаска, неготовность правительства к прямым переговорам.

Как заявила на одном из подходов к прессе официальный представитель оппозиционеров Басма Кодмани, у делегации оппозиции по-прежнему нет партнера, с которым можно было бы вести переговоры. "Их здесь нет физически, и если они приедут, мы еще хотим убедиться в том, действительно ли они хотят участвовать в диалоге", — подчеркнула она.

На фоне отсутствия правительственной делегации даже сам спецпосланик ООН по Сирии, курирующий весь переговорный процесс, покинул на день Женеву, правда, его отъезд был связан с семейными обстоятельствами. Скучающие журналисты, освещающие женевские переговоры с самого начала (с января 2016 года), сетовали, что такого затишья в Женеве давно не было.

Штиль закончился

Однако в четверг ситуация начала меняться. Спецпосланник ООН сообщил журналистам, что делегация правительства вернется на переговоры 10 декабря, и выразил надежду, что Дамаск "примет серьезное участие в обсуждении" вопросов конституции и выборов.

Комментируя требование оппозиции о необходимости отставки Асада, де Мистура подчеркнул, что делегации могут иметь свое мнение, но оно не должно становиться предварительным условием на переговорах в Женеве. "Мы настаивали и продолжим придерживаться этой жесткой позиции: ни одна из сторон не должна использовать никакое заявление как предварительное условие", — сказал он.

В этот же день в Вене провели переговоры глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Они сошлись во мнении, что должны начаться прямые переговоры по вопросам подготовки новой конституции и выборов. И подчеркнули, что правительство и оппозиция должны в этих переговорах участвовать без каких-либо предварительных условий.

Представители оппозиции тут же расценили заявление Лаврова о необходимости прямых переговоров как давление Москвы на делегацию Дамаска. Впрочем, постпред Сирии при ООН в Женеве Хуссам Эддин Аала совершенно четко дал понять, что делегация правительства Сирии не будет вступать в прямой диалог с оппозицией, если та продолжит выдвигать предварительные условия и делать "провокационные" заявления.

Ветер перемен

При такой постановке вопроса пока ожидать явных прорывов на этом раунде межсирийских переговоров не приходится. Эксперты надеются, что делегация оппозиционного Сирийского комитета по переговорам смягчит свои заявления, что позволит сторонам все-таки начать переговоры тет-а-тет. В любом случае, этот раунд будет самым длинным за всю историю межсирийских переговоров, ведь он начался 28 ноября, а закончится 15 декабря.

Третья неделя раунда обещает быть более насыщенной.

Приезд делегации Дамаска 10 декабря вернет ситуацию в переговорное русло, так как отсутствие одной стороны в Женеве на неделю фактически превратило раунд в серию технических консультаций.

Правительство приезжает не с пустыми руками. По данным РИА Новости, Дамаск намерен начать обсуждение по существу документа с 12 пунктами, представленного де Мистурой сторонам 30 ноября. В делегации отмечают, что данный текст был создан правительством Сирии как основа для поиска точек соприкосновения сторон. Его передали спецпосланнику ООН в надежде на то, что он узнает о нем мнение оппозиции, после чего текст можно будет обсуждать. Однако де Мистура просто "положил его к себе в карман".

По словам одного из членов делегации правительства, документ вновь всплыл в начале этого раунда, но с внесенными изменениями, и был предложен сторонам уже как согласованный текст самого де Мистуры. Подобная постановка перед фактом вызвала недовольство Дамаска, а глава делегации Башар Джаафари заявил, что "де Мистура превысил свои полномочия в качестве посредника".

Тем не менее, на следующей неделе Дамаск рассчитывает начать переговоры по документу уже по существу. А параллельно продолжить дискуссию по четырем корзинам (управление, конституция, выборы и терроризм). Тема терроризма, как всегда, останется основной для правительственной делегации, хотя в этот раз она сообщила де Мистуре, что готова обсуждать все корзины параллельно, включая вопросы конституции и выборов. Ранее спецпосланник заявлял, что на следующей неделе он намерен сфокусировать внимание сторон именно на этих двух пунктах.

Вполне возможно, что в этот раз де Мистуре удастся добиться от обеих сторон продвижение в дискуссиях, так как по итогам "Женевы-8" планируется выпустить новый обобщающий документ.

При этом о прямых переговорах речь по-прежнему не идет.

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