РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

Де Мистура и пустота: вторая часть "Женевы-8" прошла без делегации Дамаска

11:2509.12.2017
0420
© AFP 2017 / Xu JinquanСпециальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура в Женеве. 30 ноября 2017Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура в Женеве. 30 ноября 2017
© AFP 2017 / Xu Jinquan

ЖЕНЕВА, 9 дек — РИА Новости. Вторая часть восьмого раунда межсирийских переговоров в Женеве не вполне оправдывает свое название – после паузы, которую стороны взяли в конце прошлой недели, здесь осталась только делегация оппозиции, которая всю неделю проводила встречи в офисе спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, используя это время для выпадов в адрес Дамаска.

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
NYT заявила об "опасных" для американцев маневрах ВКС в Сирии
Представители правительства, покинувшие Женеву, до сих пор хранят молчание и планируют подключиться к переговорам 10 декабря.

Раунд, на котором планировалось впервые начать прямой диалог между делегациями правительства и объединенной оппозиции, а также посвятить его вопросам выборов и новой конституции, сразу не задался. Представители Дамаска назвали неприемлемым требование оппозиции об отставке президента Башара Асада и, посчитав его предварительным условием для переговоров, покинули Швейцарию 2 декабря.

Затишье

Между тем, 5 декабря раунд возобновился – делегация объединенной оппозиции ежедневно проводила по одной встрече в штаб-квартире ООН, каждый раз выходя к прессе и каждый раз указывая на несостоятельность позиции Дамаска, неготовность правительства к прямым переговорам.

Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Россия отвечает и за Сирию, и за Асада. А за что, интересно, отвечают США?
Как заявила на одном из подходов к прессе официальный представитель оппозиционеров Басма Кодмани, у делегации оппозиции по-прежнему нет партнера, с которым можно было бы вести переговоры. "Их здесь нет физически, и если они приедут, мы еще хотим убедиться в том, действительно ли они хотят участвовать в диалоге", — подчеркнула она.

На фоне отсутствия правительственной делегации даже сам спецпосланик ООН по Сирии, курирующий весь переговорный процесс, покинул на день Женеву, правда, его отъезд был связан с семейными обстоятельствами. Скучающие журналисты, освещающие женевские переговоры с самого начала (с января 2016 года), сетовали, что такого затишья в Женеве давно не было.

Штиль закончился

Однако в четверг ситуация начала меняться. Спецпосланник ООН сообщил журналистам, что делегация правительства вернется на переговоры 10 декабря, и выразил надежду, что Дамаск "примет серьезное участие в обсуждении" вопросов конституции и выборов.

Бойцы сирийской армии перед форсированием реки Ефрат в районе города Дейр-эз-Зор. 18 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Манипуляторы со стажем: США приписали себе победу над террористами в Сирии
Комментируя требование оппозиции о необходимости отставки Асада, де Мистура подчеркнул, что делегации могут иметь свое мнение, но оно не должно становиться предварительным условием на переговорах в Женеве. "Мы настаивали и продолжим придерживаться этой жесткой позиции: ни одна из сторон не должна использовать никакое заявление как предварительное условие", — сказал он.

В этот же день в Вене провели переговоры глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Они сошлись во мнении, что должны начаться прямые переговоры по вопросам подготовки новой конституции и выборов. И подчеркнули, что правительство и оппозиция должны в этих переговорах участвовать без каких-либо предварительных условий.

Представители оппозиции тут же расценили заявление Лаврова о необходимости прямых переговоров как давление Москвы на делегацию Дамаска. Впрочем, постпред Сирии при ООН в Женеве Хуссам Эддин Аала совершенно четко дал понять, что делегация правительства Сирии не будет вступать в прямой диалог с оппозицией, если та продолжит выдвигать предварительные условия и делать "провокационные" заявления.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Saul Loeb
Трамп обвинил Обаму в том, что из-за него Россия участвует в делах Сирии
При такой постановке вопроса пока ожидать явных прорывов на этом раунде межсирийских переговоров не приходится. Эксперты надеются, что делегация оппозиционного Сирийского комитета по переговорам смягчит свои заявления, что позволит сторонам все-таки начать переговоры тет-а-тет. В любом случае, этот раунд будет самым длинным за всю историю межсирийских переговоров, ведь он начался 28 ноября, а закончится 15 декабря.

Ветер перемен

Третья неделя раунда обещает быть более насыщенной.

Приезд делегации Дамаска 10 декабря вернет ситуацию в переговорное русло, так как отсутствие одной стороны в Женеве на неделю фактически превратило раунд в серию технических консультаций.

Правительство приезжает не с пустыми руками. По данным РИА Новости, Дамаск намерен начать обсуждение по существу документа с 12 пунктами, представленного де Мистурой сторонам 30 ноября. В делегации отмечают, что данный текст был создан правительством Сирии как основа для поиска точек соприкосновения сторон. Его передали спецпосланнику ООН в надежде на то, что он узнает о нем мнение оппозиции, после чего текст можно будет обсуждать. Однако де Мистура просто "положил его к себе в карман".

По словам одного из членов делегации правительства, документ вновь всплыл в начале этого раунда, но с внесенными изменениями, и был предложен сторонам уже как согласованный текст самого де Мистуры. Подобная постановка перед фактом вызвала недовольство Дамаска, а глава делегации Башар Джаафари заявил, что "де Мистура превысил свои полномочия в качестве посредника".

Портрет президента Башара Асада в Дамаске. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Выполнили задачу: Генштаб объявил об окончательном разгроме ИГ* в Сирии
Тем не менее, на следующей неделе Дамаск рассчитывает начать переговоры по документу уже по существу. А параллельно продолжить дискуссию по четырем корзинам (управление, конституция, выборы и терроризм). Тема терроризма, как всегда, останется основной для правительственной делегации, хотя в этот раз она сообщила де Мистуре, что готова обсуждать все корзины параллельно, включая вопросы конституции и выборов. Ранее спецпосланник заявлял, что на следующей неделе он намерен сфокусировать внимание сторон именно на этих двух пунктах.

Вполне возможно, что в этот раз де Мистуре удастся добиться от обеих сторон продвижение в дискуссиях, так как по итогам "Женевы-8" планируется выпустить новый обобщающий документ.

При этом о прямых переговорах речь по-прежнему не идет.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
Перейти в фотобанк
Сирия до и после начала боевых действий

 

Комментировать
Война в Сирии
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена