В Минобороны рассказали о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала шесть нарушений режима прекращения огня, Турция — три, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано шесть нарушений в провинциях: Алеппо – пять, Хомс – одно. Турецкой частью представительства зафиксировано три случая стрельбы в провинции Дамаск", — говорится в документе, опубликованном на сайте МО РФ.

В бюллетене подчеркивается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведены три гуманитарные акции в населенных пунктах Сербес провинции Алеппо, Ханассер провинции Латакия и Хатла провинции Дейр-Эз-Зор, местному населению доставлено 5,1 тонны продовольствия. В течение суток медицинская помощь оказана 27 жителям.

Уточняется, что в течение суток подписано одно соглашение о присоединении населенного пункта Бурдж-Иззави провинции Алеппо к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2303.

Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Хама, Хомс, Дамаск и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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