Постпред Сирии в ООН назвал условия для начала переговоров с оппозицией

ЖЕНЕВА, 8 дек — РИА Новости. Делегация правительства Сирии на межсирийских переговорах в Женеве не будет вступать в прямой диалог с оппозицией, если та продолжит выдвигать предварительные условия и делать "провокационные" заявления, заявил РИА Новости постпред Сирии при ООН в Женеве Хуссам Эддин Аала.

В четверг глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном призвал власти и оппозицию в Сирии вести прямой диалог о будущем страны. Предполагалось, что это произойдет в ходе восьмого раунда межсирийских переговоров в Женеве. Однако делегация оппозиции перед началом Женевы-8 заявила, что намерена обсуждать отставку президента Сирии Башара Асада. Дамаск назвал подобное требование выдвижением предварительных условий для переговоров.

"Я не вижу, чтобы позиция другой стороны поменялась. Если они продолжат провокационные заявления, выдвигая предварительные условия, прямых переговоров не будет. Когда мы реально увидим, что их помыслы изменились, мы будем действовать соответственно. Эти люди должны действовать по-взрослому, таким образом, который отражает сложившиеся реалии", — сказал постпред Сирии.

По его словам, позиция Дамаска была четко донесена до спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

Восьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве начался 28 ноября и продолжится до 15 декабря. Объединенная делегация оппозиции Сирии остается в Женеве, тогда как делегация Дамаска 2 декабря покинула Швейцарию, заявив, что требование оппозиции об отставке Асада неприемлемо и является предварительным условием для переговоров, что также противоречит заявлениям де Мистуры.

Отъезд Дамаска повлек за собой заявления со стороны оппозиции о том, что делегация правительства ведет себя "безответственно" и намеренно отказывается от прямого диалога. Однако постпред САР при ООН в Женеве объяснил РИА, что завершение работы делегации 2 декабря планировалось изначально.

"Нам было сказано, что раунд завершится 2 декабря. Мы подготовили программу работы и расписание в соответствии с этими датами. Поэтому мы сказали, что раунд для нас завершился, и что де Мистура должен направить новое приглашение, если хочет провести новый раунд. Были люди, которые попытались воспользоваться этим, но мы действовали в соответствии с тем, что нам было сказано. Это было не спонтанное решение", — рассказал собеседник агентства.

Как ожидается, делегация Дамаска вернется на переговоры в Женеву 10 декабря.

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