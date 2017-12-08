Лавров назвал непродуктивным возможное сотрудничество с США по Идлибу

ВЕНА, 8 дек — РИА Новости. У России нет планов сотрудничества с США по Идлибу, это непродуктивно, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В Идлибе, действительно, сохраняется непростая ситуация, и мы вместе с турецкими, прежде всего, а также иранскими и сирийскими коллегами проводим работу, чтобы максимально эффективно запустить функционирование зоны деэскалации в этой части САР. С Соединенными Штатами по этому конкретному району Сирии никаких планов не имеется, я думаю, что это абсолютно непродуктивно", — сказал Лавров на пресс-конференции в Вене.

С начала мая в Сирии создаются зоны деэскалации. Соответствующее соглашение было достигнуто в Астане представителями России, Ирана и Турции. На сегодняшний день в Сирии созданы четыре зоны деэскалации: одна в Идлибе, куда входит, в том числе, часть провинции Хама, вторая — к северу от города Хомс, третья — в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска и четвертая — в провинции Дераа на границе Сирии с Иорданией.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>