ИГ* нанесено окончательно и полное поражение в Сирии, заявил Лавров

ВЕНА, 8 дек — РИА Новости. Террористической группировке ИГ* нанесено окончательное и полное поражение в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается Сирии и совместной борьбы с ИГ*, то, действительно, ИГ* нанесено окончательное и полное поражение", — сказал он на пресс-конференции по итогам участия в заседании СМИД ОБСЕ.

По словам Лаврова, "остающиеся очаги не представляют никакой серьезной угрозы, они будут подавлены".