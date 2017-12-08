Российские представители в Сирии зафиксировали за сутки шесть нарушений

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки шесть нарушений режима прекращения огня, турецкие — одно, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано шесть нарушений в провинциях: Алеппо – четыре, Латакия – одно, Хомс. – одно. Турецкой частью представительства зафиксирован один случай стрельбы в провинции Идлиб", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джабхат ан-Нусра"* и ИГ*.

Отмечается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведены две гуманитарные акции в населенных пунктах: Хербет-эль-Кабу провинции Хомс и Латакия провинции Латакия, местному населению доставлено продовольствие, общий вес груза – 3,2 тонны. Медицинская помощь в течение суток оказана 48 жителям.

Сообщается, что в течение суток подписано одно соглашение о присоединении населенного пункта Дальбуз провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до – 2302.

Добавляется, что продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Хама, Хомс, Дамаск и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234