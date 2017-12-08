Российские представители в Сирии зафиксировали за сутки шесть нарушений

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки шесть нарушений режима прекращения огня, турецкие — одно, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Согласно сообщению, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джабхат ан-Нусра"* и ИГ*.
Отмечается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведены две гуманитарные акции в населенных пунктах: Хербет-эль-Кабу провинции Хомс и Латакия провинции Латакия, местному населению доставлено продовольствие, общий вес груза – 3,2 тонны. Медицинская помощь в течение суток оказана 48 жителям.
Добавляется, что продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Хама, Хомс, Дамаск и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234
* Террористическая организация, запрещена в России
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