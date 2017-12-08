Постпред Франции в ООН усомнился в уничтожении химоружия в Сирии

ООН, 8 дек — РИА Новости. Вокруг запасов химического оружия Сирии еще остается много вопросов, заявил постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр.

"Нужно обеспечить полную и подлинную ликвидацию арсеналов химического оружия Сирии, потому что есть слишком много сомнений, которые еще предстоит развеять", — заявил Делаттр журналистам в ООН. Совет Безопасности ООН в четверг вечером провел регулярное закрытое заседание по программе химического разоружения Сирии.

По словам французского дипломата, ответственные за применение химического оружия в Сирии "должны знать, что они не уйдут от ответственности за свои варварские преступления".

В этой связи Делаттр подчеркнул, что несмотря на прекращение работы совместного механизма ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического орудия в Сирии (СМР), Франция продолжит заниматься этим вопросом и будет добиваться справедливого наказания для причастных к атакам. "Наследие СМР важно как никогда", — подчеркнул он.

Мандат Совместного механизма ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) истек 17 ноября. В ноябре Швеция и Уругвай внесли в Совет Безопасности ООН новый проект резолюции по возобновлению деятельности СМР. Постпред Швеции при ООН Олоф Скуг в свою очередь сообщил, что Россия не поддерживает предложенный проект резолюции, но готова к дальнейшим дискуссиям по работе следователей в Сирии.