Постпред Франции в ООН усомнился в уничтожении химоружия в Сирии

ООН, 8 дек — РИА Новости. Вокруг запасов химического оружия Сирии еще остается много вопросов, заявил постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр.
По словам французского дипломата, ответственные за применение химического оружия в Сирии "должны знать, что они не уйдут от ответственности за свои варварские преступления".
Мандат Совместного механизма ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) истек 17 ноября. В ноябре Швеция и Уругвай внесли в Совет Безопасности ООН новый проект резолюции по возобновлению деятельности СМР. Постпред Швеции при ООН Олоф Скуг в свою очередь сообщил, что Россия не поддерживает предложенный проект резолюции, но готова к дальнейшим дискуссиям по работе следователей в Сирии.
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