В Минобороны рассказали об активности ВКС России в Сирии за неделю

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. ВКС РФ в Сирии за неделю нанесли более 1,3 тысячи ударов по позициям террористов, следует из инфографики, которую публикует официальный печатный орган Минобороны России газета "Красная звезда".
Вооруженное противостояние продолжается в Сирии с марта 2011 года. По данным ООН, погибли более 220 тысяч человек. Россия с 30 сентября 2015 года по запросу сирийского президента Башара Асада начала авиаудары по объектам террористов в Сирии. При поддержке России Дамаску удалось переломить ситуацию и перейти в наступление на ключевых направлениях.
В марте 2016 года президент РФ Владимир Путин принял решение о выводе большей части российской группировки ВКС в связи с успешным выполнением задач. При этом Россия не отказалась от обязательств по поставке сирийскому правительству вооружения и военной техники и обучению военных специалистов, по-прежнему работают авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Кроме этого, в Сирии действует российский Центр по примирению враждующих сторон.
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