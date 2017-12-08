В Минобороны рассказали об активности ВКС России в Сирии за неделю

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. ВКС РФ в Сирии за неделю нанесли более 1,3 тысячи ударов по позициям террористов, следует из инфографики, которую публикует официальный печатный орган Минобороны России газета "Красная звезда".

Согласно данным инфографики, за неделю самолеты российских ВКС в Сирии совершили около 550 боевых вылетов и нанесли более 1,3 тысячи ударов по объектам международных террористических группировок.

Вооруженное противостояние продолжается в Сирии с марта 2011 года. По данным ООН, погибли более 220 тысяч человек. Россия с 30 сентября 2015 года по запросу сирийского президента Башара Асада начала авиаудары по объектам террористов в Сирии. При поддержке России Дамаску удалось переломить ситуацию и перейти в наступление на ключевых направлениях.

В марте 2016 года президент РФ Владимир Путин принял решение о выводе большей части российской группировки ВКС в связи с успешным выполнением задач. При этом Россия не отказалась от обязательств по поставке сирийскому правительству вооружения и военной техники и обучению военных специалистов, по-прежнему работают авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Кроме этого, в Сирии действует российский Центр по примирению враждующих сторон.