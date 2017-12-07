Лавров и Тиллерсон поддержали прямые межсирийские переговоры в Женеве

ВЕНА, 7 дек — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров в Вене с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном заявил, что обе стороны согласны в том, что оппозиция и власти Сирии должны отказаться от предварительных условий и начать прямые переговоры.

"Говорили о политическом процессе под эгидой ООН. Мы приветствовали возобновление женевских переговоров, но выразили убежденность, что и правительство, и оппозиция должны в этих переговорах участвовать без каких-либо предварительных условий", — сказал российский министр журналистам.

"Здесь у нас с американцами единый подход о том, что таких предварительных условий быть не должно. Должны начаться прямые переговоры по вопросам подготовки новой конституции, по вопросам подготовки выборов", — подчеркнул Лавров.

На этой неделе после длинных выходных переговоры возобновились — но без делегации Дамаска. Ожидается, что она вернется в Женеву лишь 10 декабря. Основные надежды эксперты связывают с тем, что делегация оппозиционного Сирийского комитета по переговорам смягчит свои заявления. Ведь в ходе первой части нынешнего раунда спецпредставитель ООН Стаффан де Мистура оценил подход объединённого СКП как конструктивный, в отличие от непримиримых позиций бывшего Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции. Основная дискуссия на встречах до 15 декабря, как ожидается, будет вокруг 12 пунктов, представленных де Мистурой сторонам на прошлой неделе. Обновленный "неофициальный документ" отражает точки соприкосновения позиций сирийских сторон. Предполагается, что делегации Дамаска и объединенной оппозиции Сирии представят к новому документу свои поправки именно в ходе второй части "Женевы-8".

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