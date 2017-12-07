Исход боевиков из Сирии не решает проблему терроризма, заявил Мирзиеев

ТАШКЕНТ, 7 дек — РИА Новости. Исход боевиков после их поражения в Сирии не решает проблем с террористическими организациями, неизвестно, где они появятся вновь, заявил в четверг президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

"Соседние с Сирией страны говорят о победе над террористами. Хорошо. А дальше что? Куда они (террористы – ред.) дальше пойдут? Неизвестно", — сказал Мирзиеев, выступая на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию принятия конституции Узбекистана. День Конституции отмечается в Узбекистане 8 декабря и является нерабочим.

Глава Узбекистана отметил, что применение в основном силовых методов борьбы с террористами себя не оправдывает, необходимо продолжить работу по раскрытию в молодежной среде истинных целей ислама, который ничего общего не имеет с группами террористов и экстремистов.

"Это очень важно для Узбекистана, где 60% населения составляет молодые люди моложе 30 лет", — сообщил Мирзиеев.

Президент Узбекистана также заметил, что в стране необходимо обеспечить условия для самореализации молодёжи, которая может попасть под воздействие идеологии радикализма и экстремизма.

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