Сирийская оппозиция усомнилась в желании Дамаска участвовать в переговорах

ЖЕНЕВА, 7 дек — РИА Новости. Официальный представитель делегации объединенной оппозиции на переговорах в Женеве Басма Кодмани обвинила правительственную сторону в недостаточной открытости для ведения прямых переговоров.

Отвечая на вопрос журналиста о том, кто саботирует переговорный процесс, она заявила: "Я думаю, что мы демонстрируем посредством нашего присутствия здесь, нашего поведения, посредством ряда документов, которые мы подготовили, и вопросов, которые мы поднимаем в разговорах с ООН, что мы здесь очень конструктивно взаимодействуем с ООН".

При этом она указала, что у делегации оппозиции по-прежнему нет партнера, с которым можно было бы вести переговоры. "Их здесь нет физически, и если они приедут, мы еще хотим убедиться в том, действительно ли они хотят участвовать в диалоге", — указала Кодмани.

Восьмой раунд межсирийских переговоров стартовал в Женеве на прошлой неделе. Глава делегации объединенной оппозиции Сирии Наср Харири заявил, что намерен обсуждать на "Женеве-8" отставку президента Сирии Башара Асада. Делегация Дамаска во главе с постпредом САР при ООН в Нью-Йорке Башаром Джаафари, прибыв в Женеву, заявила, что не будет вести переговоры с оппозицией, которая выдвигает подобные предварительные условия. После этого офис спецпосланника ООН по Сирии был вынужден выпустить специальное заявление, в котором призывал обе стороны переговоров воздержаться от выдвижения предварительных условий. Однако атмосфера на переговорах так и не наладилась. По словам постпреда РФ при женевском отделении ООН Алексея Бородавкина, ооновцы приложили титанические усилия для прогресса на переговорах, но, к сожалению, добиться этого не удалось.

На этой неделе после длинных выходных переговоры возобновились — но без делегации Дамаска. Ожидается, что она вернется в Женеву лишь 10 декабря. Основные надежды эксперты связывают с тем, что делегация оппозиционного Сирийского комитета по переговорам смягчит свои заявления. Ведь в ходе первой части нынешнего раунда спецпредставитель ООН Стаффан де Мистура оценил подход объединённого СКП как конструктивный, в отличие от непримиримых позиций бывшего Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции. Основная дискуссия на встречах до 15 декабря, как ожидается, будет вокруг 12 пунктов, представленных де Мистурой сторонам на прошлой неделе. Обновленный "неофициальный документ" отражает точки соприкосновения позиций сирийских сторон. Предполагается, что делегации Дамаска и объединенной оппозиции Сирии представят к новому документу свои поправки именно в ходе второй части "Женевы-8".

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