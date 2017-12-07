Российские саперы завершили разминирование жилых кварталов Дейр-эз-Зора

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Саперы Международного противоминного центра ВС РФ завершили разминирование жилых кварталов сирийского города Дейр-эз-Зор, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Кроме того, специалисты инженерных войск РФ обеспечили питьевой водой жителей Дейр-эз-Зора.
По словам Рудского, продолжается подготовка саперов — военнослужащих армии САР, на данный момент подготовлено 740 специалистов по разминированию. "В настоящее время правительственными войсками проводится зачистка и разминирование освобожденных населенных пунктов", — добавил он.