Российские саперы завершили разминирование жилых кварталов Дейр-эз-Зора

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Саперы Международного противоминного центра ВС РФ завершили разминирование жилых кварталов сирийского города Дейр-эз-Зор, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"Саперы Международного противоминного центра ВС РФ завершили разминирование жилых кварталов города Дейр-эз-Зор. Российскими специалистами очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов 1868 зданий, 246 километров дорог. На площади в 1238 гектаров обезврежено 53478 взрывоопасных предметов и самодельных взрывных устройств", — сказал он.

Кроме того, специалисты инженерных войск РФ обеспечили питьевой водой жителей Дейр-эз-Зора.

По словам Рудского, продолжается подготовка саперов — военнослужащих армии САР, на данный момент подготовлено 740 специалистов по разминированию. "В настоящее время правительственными войсками проводится зачистка и разминирование освобожденных населенных пунктов", — добавил он.