Российские войска сосредоточат усилия на перемирии в САР после разгрома ИГ*

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. После ликвидации террористической группировки "Исламское государство"* (запрещена в РФ) в Сирии российские войска сосредоточат усилия на восстановлении мирной жизни и соблюдении сторонами перемирия, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"С ликвидацией вооруженных формирований террористической группировки ИГИЛ* на территории Сирии российская группировка войск сосредоточит основные усилия на оказании помощи сирийскому народу в восстановлении мирной жизни и обеспечении соблюдения сторонами достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий", — сказал он.

* Террористическая организация, запрещена в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>