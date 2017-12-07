МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Последние оплоты ИГ* в Сирии оборонялись самыми подготовленными террористами с тяжелым вооружением и иностранными наемниками, сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"В результате успешных действий освобождена последняя часть сирийской территории, остававшаяся под контролем группировки ИГИЛ*. На ней действовали наиболее подготовленные террористы с тяжелым вооружением, а также иностранные наемники", — сказал он.

Как отметил Рудской, в настоящее время правительственными войсками проводится зачистка и разминирование освобожденных населенных пунктов.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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