Комитет по управлению восточными территориями Дейр-эз-Зора начал работу

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Комитет по управлению восточными территориями сирийской провинции Дейр-эз-Зор приступил к работе при помощи Центра РФ по примирению, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Он отметил, что с разгромом формирований террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ — ред.) на первый план выходят вопросы восстановления мирной жизни в САР и возвращения беженцев в свои дома. Рудской подчеркнул, что российский Центр по примирению враждующих сторон активно подключился к этому процессу.

"При непосредственном участии офицеров Центра в городе Сальхиях сформирован и приступил к работе Комитет по управлению восточными территориями провинции Дейр-эз-Зор. В его состав вошли представители всех этнических и конфессиональных групп, проживающих на восточном берегу Евфрата – бедуины, арабы и курды, а также наиболее авторитетные шейхи", — сказал Рудской.

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