Ту-22М3 за месяц нанесли 14 групповых ударов по террористам в Сирии

Дальний бомбардировщик Ту-22М3 наносит авиационный удар по объектам террористов в Сирии. 3 декадря 2017

Дальний бомбардировщик Ту-22М3 наносит авиационный удар по объектам террористов в Сирии. 3 декадря 2017

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Бомбардировщики Ту-22М3 за последний месяц нанесли 14 групповых ударов по террористам в Сирии, совершили 84 самолетовылета, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"Бомбардировщики Ту-22М3, действовавшие с аэродромов на территории Российской Федерации, за последний месяц нанесли 14 групповых ударов, совершив при этом 84 самолетовылета", — сказал он.

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