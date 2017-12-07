Ту-22М3 за месяц нанесли 14 групповых ударов по террористам в Сирии

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Бомбардировщики Ту-22М3 за последний месяц нанесли 14 групповых ударов по террористам в Сирии, совершили 84 самолетовылета, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"Бомбардировщики Ту-22М3, действовавшие с аэродромов на территории Российской Федерации, за последний месяц нанесли 14 групповых ударов, совершив при этом 84 самолетовылета", — сказал он.
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