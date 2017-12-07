Де Мистура заявил, что прогресса по эвакуации из Восточной Гуты нет

ЖЕНЕВА, 7 дек – РИА Новости. Прогресса в вопросе эвакуации больных и раненных из Восточной Гуты нет, заявил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура на брифинге.

"У нас только что было заседание целевой группы по гуманитарному доступу, и сегодня обсуждалась очень серьезная проблема. В то время как мы пытаемся провести серьезные и содержательные переговоры в Женеве, гуманитарная ситуация (в Сирии – ред.) вызывает серьезную озабоченность, особенно в некоторых районах", — сказал де Мистура.

"С тех пор, как Ян Эгеланн (помощник спецпосланника ООН по Сирии — ред.) в последний раз выступил с призывом о необходимости достижения прогресса в вопросе медпомощи (медицинской эвакуации – ред.) в Восточной Гуте, там в этом вопросе не наступило никакого прогресса. Вот что вызывает беспокойство", — подчеркнул спецпосланник ООН.

На прошлой неделе помощник спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланн призвал Дамаск обеспечить гуманитарную эвакуацию из Восточной Гуты.

Выступая вслед за де Мистурой, он указал, что у ООН есть список из 494 имен людей, нуждающихся в медицинской эвакуации из Восточной Гуты. Среди них 282 случая, где требуется специализированное лечение, специальные операции, 73 случая рака, 97 — сердечных болезней. По его словам, 10 пациентов уже скончались.

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