ЖЕНЕВА, 7 дек – РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура рассчитывает, что делегация правительства Сирии после возвращения на переговоры в Женеву серьезно отнесется к обсуждению проблемы конституции и выборов в САР.

"Правительство проинформировало нас, что они прилетят в Женеву в воскресенье, 10 декабря", — сказал де Мистура, подчеркнув, что в ООН готовы до 15 декабря (когда заканчивается раунд "Женевы-8") вести тщательное обсуждение.

"И мы ожидаем, что те, кто будет представлен в Женеве, примут серьезное участие в обсуждении 12 пунктов, четырех корзин, но в особенности двух корзин – я имею в виду вопросы конституции и выборов", — подчеркнул спецпосланник.

Основная дискуссия на встречах до 15 декабря, как ожидается, будет вокруг 12 пунктов, представленных де Мистурой сторонам на прошлой неделе. Обновленный "неофициальный документ" отражает точки соприкосновения позиций сирийских сторон. По сравнению с версией от 24 марта 2016 года из него были исключены положения о новой конституции Сирии и политическом переходе. Предполагается, что делегации Дамаска и объединенной оппозиции Сирии представят к новому документу свои поправки именно в ходе второй части "Женевы-8".

В преамбуле к 12 пунктам спецпосланник ООН также подчеркнул, что параллельные дискуссии по четырем корзинам (конституция, выборы, управление и терроризм) продолжатся. Особое внимание де Мистура здесь хочет уделить вопросам политического перехода и выборов. Именно эти две темы не хотят обсуждать в Дамаске, настаивая на теме борьбы с терроризмом как приоритетной для переговоров в Женеве.

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