Де Мистура рассказал о прогрессе переговоров ООН с сирийской оппозицией

ЖЕНЕВА, 7 дек — РИА Новости. ООН в ходе восьмого раунда переговоров в Женеве удалось значительно продвинуться в дискуссиях с делегацией объединенной оппозиции по 12 пунктам и всем 4 корзинам, заявил журналистам спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

"Работа продолжалась с делегацией объединенной оппозиции, и мы смогли довольно далеко продвинуться в обсуждении по 12 пунктам и по 4 корзинам", — сказал де Мистура, отметив, что ранее делегация правительства взяла перерыв.

По его словам, обсуждение велось без предварительных условий.

Основная дискуссия на встречах, которые продлятся до 15 декабря, ведется вокруг 12 пунктов, представленных де Мистурой сторонам на прошлой неделе. Обновленный "неофициальный документ" отражает точки соприкосновения позиций сирийских сторон. По сравнению с версией от 24 марта 2016 года, из него были исключены положения о новой конституции Сирии и политическом переходе. Предполагается, что делегации Дамаска и объединенной оппозиции Сирии представят к новому документу свои поправки именно в ходе второй части "Женевы-8".

В преамбуле к 12 пунктам спецпосланник ООН также подчеркнул, что параллельные дискуссии по четырем корзинам (конституция, выборы, управление и терроризм) продолжатся. Особое внимание де Мистура здесь хочет уделить вопросам политического перехода и выборов. Именно эти две темы не хотят обсуждать в Дамаске, настаивая на теме борьбы с терроризмом как приоритетной для переговоров в Женеве.

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