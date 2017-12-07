Гатилов обсудил с представителем оппозиции Сирии конгресс нацдиалога

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов встретился в четверг с председателем сирийского оппозиционного "Движения за плюралистическое сообщество" Рандой Кассис, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
"Состоялось заинтересованное обсуждение развития ситуации в Сирии с акцентом на важность активизации усилий, направленных на политическое урегулирование кризиса под эгидой ООН в соответствии с параметрами, заложенными в резолюции 2254 Совета Безопасности всемирной организации. В этом контексте была отмечена востребованность и своевременность российской инициативы о проведении Конгресса сирийского национального диалога с акцентом на важности конституционной реформы", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы. США с 2014 года проводят на территории Сирии операцию против ИГ* без согласия властей страны. Россия проводит операцию против ИГ* с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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