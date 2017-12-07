Израиль и Саудовская Аравия мешают перемирию, заявили в Сирии

ДАМАСК, 7 дек — РИА Новости. Саудовская Аравия и Израиль создают помехи примирению в ряде районов Сирии, включая пригород Дамаска Восточная Гута, заявил РИА Новости министр примирения Сирии Али Хайдар.

"Всегда вмешивается иностранный фактор, который мешает примирению в этих регионах. В Восточной Гуте, как все знают, действует саудовский фактор, который вмешался во внутреннюю ситуацию, и зона стала театром боевых действий", — заявил Хайдар.

Он отметил, что проект примирения в этом районе сорвался из-за нападений на сирийскую армию со стороны вооруженных группировок.

Хайдар добавил, что группировки мешают завершению примирений в пригородах Дамаска и Кунейтры, а израильское вмешательство помешало примирению в районе Голанских высот. "Израильский фактор мешает нам в районах вблизи оккупированных сирийских Голанских высот", — отметил сирийский министр.

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