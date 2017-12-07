Глава СПЧ о разгроме ИГ*: помогли Сирии в войне, должны помочь и в мире

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов считает, что Россия не оставит сирийский народ без поддержки даже после завершения военной операции и разгрома террористов.

Ранее Владимир Путин объявил о полном разгроме ИГ* на обоих берегах Евфрата в Сирии. Он добавил, что еще могут быть отдельные очаги сопротивления, но в целом боевая работа на этом этапе и на этой территории закончена.

Необходимо восстанавливать страну, возвращать ее к мирной жизни, уточнил правозащитник, — а это очень долгий и сложный процесс.

"Здесь помощь наших специалистов будет очень нужна. И для восстановления нормальной общественно-политической жизни, для решения многих социальных проблем, я думаю, большую помощь могло бы оказать российское гражданское общество. Мы не можем сказать "дело сделано" и умыть руки, мы обязаны помогать братскому сирийскому народу и дальше. Мы помогли в войне, мы должны помогать и в мире", — заключил Федотов.

*террористическая группировка, запрещенная в России

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