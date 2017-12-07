В Минобороны рассказали о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала девять нарушений режима прекращения огня, Турция — четыре, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано девять нарушений в провинциях: Алеппо — семь, Хомс — два. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре случая стрельбы в провинциях: Идлиб — два, Дамаск — два", — говорится в документе, опубликованном на сайте МО РФ.

В течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведены две гуманитарные акции: продовольствие выдавали в населенных пунктах Сарджа-Кебир провинции Алеппо и Забедани провинции Дамаск. По информации из бюллетеня, контролировалось также прохождение двух гуманитарных конвоев ООН в населенные пункты Тафас и Эт-Тайиба провинции Деръа, местному населению доставили 164 тонны продуктов.

Уточняется, что в течение суток соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Число присоединившихся к процессу примирения населенных пунктов не изменилось — 2301.

При этом продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Хама, Хомс, Дамаск и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также не изменилось — 234.

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