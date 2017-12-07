ООН направит экспертов в Дейр-эз-Зор для оценки ситуации в городе

ООН, 7 дек — РИА Новости. ООН направит экспертов в сирийский Дейр-эз-Зор для оценки ситуации в городе и положения его жителей, сообщил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
"Запланирована следующая миссия, которая оценить количество нуждающихся в поддержке людей и тип необходимой помощи", — сказал представитель генсека.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил в среду, что Сирия полностью освобождена от террористов ИГ*, а последние боевики были уничтожены в Дейр-эз-Зоре.
* Запрещенная в России террористическая организация
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>