Победа над ИГ* в Сирии была очевидна, заявил эксперт

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Победа над ИГ* в Сирии была очевидна, исходя из развития ситуации в стране в последние месяцы, далее необходимо начать этап восстановления САР с учетом опыта пережитой войны, считает ведущий научный сотрудник МГИМО (У) МИД РФ Юрий Зинин.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о полном разгроме ИГ* на обоих берегах Евфрата в Сирии. Он добавил, что еще могут быть отдельные очаги сопротивления, но в целом боевая работа на этом этапе и на этой территории закончена.

По словам Путина, дальше вместе со всеми участниками сирийского урегулирования, правительством Сирии, странами региона и ООН нужно переходить к следующему этапу — политическому процессу. Кроме этого, президент РФ заявил, что перед переходом к политическому урегулированию в Сирии нужно укрепить зоны деэскалации и окончательно прекратить кровопролитие в этой стране.

Очевидность победы

"К этому все и шло, очевидно было. То, что мы видели на протяжении последних месяцев и недель, сужалась территория, контролируемая ИГИЛ* и близкими к ней образованиями, расширялась территория, контролируемая законным правительством, при содействии российских ВКС", — сказал Зинин РИА Новости.

По мнению эксперта, руководство России сумело действовать на двух параллельных путях: с одной стороны, оказывая помощь своему союзнику — Сирии в окончательной ликвидации ИГ*; с другой стороны, расширяя свою миротворческую деятельность созданием новой платформы и привлечением всех сирийских сил, которые задумались о будущем Сирии.

"Поэтому то, что сейчас заявлено было, это закономерные последствия той линии, которую проводило наше руководство", — добавил ведущий научный сотрудник МГИМО (У) МИД РФ.

По словам Зинина, важным моментом также стало нанесение иракскими военными ударов по ИГ* в Ираке.

Этап восстановления

"Теперь главное будет перенести битву с военного формата в формат окончательных договоренностей, в формат восстановления в Сирии того, что было разрушено", — сказал собеседник агентства.

По словам Зинина, надо залечивать раны Сирии и начинать новый этап в истории этой древней страны — этап восстановления, превращения ее в такое современное государство с учетом этого опыта, который был получен в результате войны и сложных ситуаций, которые пережила Сирия.

Как сказал эксперт, проблема дальнейшего политического урегулирования будет связана с принятием конституции, проведением выборов и, конечно, возвращением беженцев, которые пострадали из-за кризиса в Сирии.

"Предстоит и Сирии, и ее союзникам большая работа, которая потребует немало усилий и дипломатических, и экономических и прочих", — добавил эксперт.

По мнению Зинина, такого кризиса, от которого пострадали миллионы граждан Сирии, не было бы без массированного внешнего вмешательства.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы.

США с 2014 года проводят на территории Сирии операцию против ИГ* без согласия властей страны. Россия проводит операцию против ИГ* с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска.