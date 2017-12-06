НЬЮ-ДЕЛИ, 6 дек — РИА Новости. Российская сторона никогда не заявляла о намерении полностью свернуть свое присутствие в Сирии, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По словам дипломата, после окончания борьбы с террористическими группировками Москва сосредоточит усилия на улучшении обстановки в зонах деэскалации в САР.

"Мы никогда не говорили о том, что полностью уходим из Сирии. Мы говорили: в свете того, что контртеррористическая операция, которую проводят российские ВКС, подходит к концу, российское военное присутствие "на земле" будет реорганизовано соответствующим образом", — сказал Рябков на встрече с журналистами в посольстве РФ в Нью-Дели. При этом он отметил, что в новых условиях Москва намерена сконцентрировать свои усилия на улучшении обстановки в созданных в Сирии зонах деэскалации.

При этом Рябков подчеркнул: Россия заинтересована в том, чтобы политическое урегулирование в Сирии продолжалось и дальше. В этой связи дипломат отметил важность встреч по межсирийскому урегулированию, проходящих в столице Казахстана Астане. Однако, указал замглавы МИД РФ, "астанинский" процесс никоим образом не подменяет переговоры под эгидой ООН в Женеве, несмотря на то, что прогресс на этой площадке дается медленно и с большим трудом.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы. США с 2014 года проводят на территории Сирии операцию против запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ)* без согласия властей страны. Россия проводит операцию против ИГ* с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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