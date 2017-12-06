Источник рассказал, когда делегация Дамаска прибудет на "Женеву-8"

Глава сирийской правительственной делегации Башар Джаафари во время мирных переговоров в Женеве

Глава сирийской правительственной делегации Башар Джаафари во время мирных переговоров в Женеве

ЖЕНЕВА, 6 дек — РИА Новости. Делегация властей Сирии прибудет на продолжение восьмого раунда межсирийских переговоров в Женеве 10 или 11 декабря, сообщил источник РИА Новости.

"Они должны приехать в воскресенье или понедельник", — сообщил источник.

Делегация правительства Сирии во главе с постпредом САР при ООН в Нью-Йорке Башаром Джаафари 1 декабря заявила о завершении своего участия в восьмом раунде межсирийских переговоров. Решение о том, вернется ли она в Женеву, будет принято в Сирии.

По официальной версии, причиной отъезда стало заявление конференции "Эр-Рияд-2", в котором говорится о необходимости отставки президента Сирии Башара Асада. По мнению Дамаска, это является предварительным условием для переговоров, что "безответственно" и подрывает усилия спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

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