Сирийская оппозиция ожидает приезда делегации Дамаска в Женеву

ЖЕНЕВА, 6 дек — РИА Новости. Делегация объединенной сирийской оппозиции ожидает приезда в Женеву представителей правительства САР на продолжение восьмого раунда дискуссий и готова находиться в Швейцарии столько, сколько потребуется, заявил журналистам официальный представитель делегации объединенной оппозиции Яхья аль-Ариди.

"Для того, чтобы танцевать танго нужны двое, но в то же время если они достаточно серьезно настроены на то, чтобы установить мир в Сирии… Мы не знаем, но мы ожидаем, что они приедут, и мы верим, что они приедут", — сказал аль-Ариди.

В то же время отвечая на вопрос о том, сколько делегация оппозиции готова пробыть в Женеве, он заявил, что "столько, сколько потребуется".

Делегация правительства Сирии во главе с постпредом САР при ООН в Нью-Йорке Башаром Джаафари 1 декабря заявила о завершении своего участия в восьмом раунде межсирийских переговоров. По его словам, решение о том, вернется ли она в Женеву, будет принято в Сирии.

По официальной версии, причиной отъезда стало заявление конференции "Эр-Рияд-2", в котором говорится о необходимости отставки президента Сирии Башара Асада. По мнению Дамаска, это является предварительным условием для переговоров, что "безответственно" и подрывает усилия спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

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