Израиль считает "Хезболлах" несравнимо большей угрозой, чем ИГ*

НАТИВ ХА-АСАРА (Израиль), 6 дек — РИА Новости. Израиль считает патронируемое Ираном ливанское движение "Хезболлах" несравнимо большей угрозой национальной безопасности, чем террористическая организация "Исламское государство"*, сказал официальный представитель армии Израиля Йонатан Конрикус.

Он обвинил "Хезболлах", чьи боевики не раз воевали с Израилем, а теперь участвует в войне в Сирии на стороне президента Башара Асада, в стремлении получить оружие, которое бы подорвало качественное превосходство Израиля в регионе.

"Если сравнивать угрозы с точки зрения разведки, ракетного потенциала, враждебности к Израилю, то "Хезболлах" здесь, а ИГ* здесь", — сказал Конрикус, подняв в первом случае руку выше собственного роста, а во-втором случае — на уровне пояса.

"Поэтому мы сосредоточились на "Хезболлах", не на ИГ*. Мы не даем пропагандистским кампаниям отвлечь нас от реальных угроз", — добавил он.

Он пообещал, что Израиль сделает все возможное, чтобы не дать "Хезболлах" получить "стратегические вооружения, меняющие правила игры".

Ливанские боевики, по его словам, в наибольшей степени заинтересованы в противокорабельных, зенитных и новейших противотанковых ракетах.

"Это три семейства вооружений, в которых больше всего заинтересована "Хезболлах", — сказал он.

Говоря об ИГ*, которое присутствует на небольшом участке израильско-сирийской границе, офицер напомнил о единственной вооруженной стычке с террористами. В ней погибли восемь боевиков при нулевых израильских потерях.

"Надеюсь, урок усвоен", — сказал Конрикус.

* Запрещенная в России террористическая организация

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