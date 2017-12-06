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Война в Сирии
Война в Сирии

Израиль считает "Хезболлах" несравнимо большей угрозой, чем ИГ*

15:0906.12.2017
442613
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкБойцы движения Хезболлах на передовых позициях Сирийской Арабской Армии. Архивное фотоБойцы движения Хезболлах на передовых позициях Сирийской Арабской Армии. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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НАТИВ ХА-АСАРА (Израиль), 6 дек — РИА Новости. Израиль считает патронируемое Ираном ливанское движение "Хезболлах" несравнимо большей угрозой национальной безопасности, чем террористическая организация "Исламское государство"*, сказал официальный представитель армии Израиля Йонатан Конрикус.

Военнослужащие сирийской армии в Дейр-эз-Зоре, Сирия. Архивное фото
© Фото : SANA
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Он обвинил "Хезболлах", чьи боевики не раз воевали с Израилем, а теперь участвует в войне в Сирии на стороне президента Башара Асада, в стремлении получить оружие, которое бы подорвало качественное превосходство Израиля в регионе.

"Если сравнивать угрозы с точки зрения разведки, ракетного потенциала, враждебности к Израилю, то "Хезболлах" здесь, а ИГ* здесь", — сказал Конрикус, подняв в первом случае руку выше собственного роста, а во-втором случае — на уровне пояса.

"Поэтому мы сосредоточились на "Хезболлах", не на ИГ*. Мы не даем пропагандистским кампаниям отвлечь нас от реальных угроз", — добавил он.

Он пообещал, что Израиль сделает все возможное, чтобы не дать "Хезболлах" получить "стратегические вооружения, меняющие правила игры".

Талль-Афар, Ирак. Архивное фото
© Sputnik / Nazek Mohammed
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Ливанские боевики, по его словам, в наибольшей степени заинтересованы в противокорабельных, зенитных и новейших противотанковых ракетах.

"Это три семейства вооружений, в которых больше всего заинтересована "Хезболлах", — сказал он.

Говоря об ИГ*, которое присутствует на небольшом участке израильско-сирийской границе, офицер напомнил о единственной вооруженной стычке с террористами. В ней погибли восемь боевиков при нулевых израильских потерях.

"Надеюсь, урок усвоен", — сказал Конрикус.

* Запрещенная в России террористическая организация

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Сирия до и после начала боевых действий
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Война в Сирии
Комментарии
3 пользователя оставили 4 комментария
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Cicicipi
Ну да, это же хезболлах создал халифат чуть не на два государства. Это ж они повырезали там кучу народа другой веры и просто несогласных. Если Израиль напрямую не коснулось, то и угрозы как бы и не было. Кто бы сомневался. Дурне себя что ли ищут, выкатывая такие вот заявы. Мир он жеж глупый в основном, он ни чего не видит и просто обязан заглядывать евреям в рот, верить всякой лаже, без попыток опровергнуть явное их враньё.
15:16
06.12.2017
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