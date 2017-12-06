В МИД назвали заявления, что террористов в Сирии победили США, чушью

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Москва называет несусветной чушью заявления США, что это они выдавили террористов из Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Выбрана цель для атаки, эта цель называется Российская Федерация. Атака происходит на очень многих фронтах. Ведь уже договорились до того — это очень смешно и грустно одновременно — что и в Сирии, оказывается, террористов прижала и выдавила не Россия, а Соединенные Штаты", — сказала она на брифинге в среду.

По словам Захаровой, "уже и тут украсть, отжать, выдавить, сказать, что не вы, вы только гражданское население убивали в Алеппо, а с террористами только американцы боролись". "Это же чушь несусветная", — отметила официальный представитель МИД РФ.

Пентагон ранее отказался прокомментировать по существу информацию Минобороны РФ о скором освобождении от террористов территории Сирии к востоку от реки Евфрат, но уточнил, что приписывает большую часть заслуг в освобождении Сирии коалиции под руководством США, а не России.

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