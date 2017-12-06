Между оставшимися в Сирии террористами царит междоусобица, заявила Захарова

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 6 декабря 2017

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 6 декабря 2017

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Террористы, блокированные в сирийских населённых пунктах Асрат и Саяль к западу от Абу-Камаля, пытаются вырваться из окружения, между ними царит междоусобица, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Продолжается зачистка от игиловцев* западного берега реки Евфрат, остатки выдавленных из населенного пункта Аль-Курия (террористов — ред.) оказались заблокированы в районах Асрат, Саяль к западу от Абу-Камаля. Террористы предпринимают попытки прорвать окружение", — сказал Захарова.

Она также отметила, что источники сообщают о продолжении междоусобиц среди экстремистов в Сирии.

* Террористическая организация, запрещенная в России