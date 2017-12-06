МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Число населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения в Сирии, превысило 2,3 тысячи, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Согласно документу, обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано пять нарушения в провинциях Алеппо (три) и Дамаск (два). Турецкой частью представительства зафиксирован один случай стрельбы в провинции Дамаск.
Отмечается, что продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Хама, Хомс, Дамаск и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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