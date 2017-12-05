Российские бомбардировщики нанесли удар по позициям ИГ* в Дейр-эз-Зоре

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Шесть российских самолетов Ту-22М3 нанесли удар по складам вооружения и боеприпасов, опорным пунктам и скоплению террористов ИГ* (ИГИЛ*, запрещена в РФ) в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает Минобороны РФ.

"Сегодня 6 российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетев с аэродрома на территории Российской Федерации, нанесли групповой удар по складам вооружения и боеприпасов, опорным пунктам и скоплению террористов ИГИЛ* в районе населенного пункта Эс-Сайяль провинции Дейр-эз-Зор", — говорится в сообщении.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.

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