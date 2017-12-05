Сирийская оппозиция представила де Мистуре доклад о положении дел в Сирии

ЖЕНЕВА, 5 дек — РИА Новости. Делегация Объединенной сирийской оппозиции представила спецпосланнику ООН по Сирии Стаффану де Мистуре доклад о положении дел в САР, заявил глава делегации Объединенной сирийской оппозиции Наср Харири.

"В Восточной Гуте у нас есть дети, раненые, женщины, которых нужно эвакуировать, тогда как режим препятствует этому и направляет на них случайные снаряды. Мы представили спецпосланнику, так же как и в Совет Безопасности, доклад, в котором мы объясняем в деталях прискорбные обстоятельства и просим прекратить эти зверства", — сказал Харири журналистам.

Он также подчеркнул, что оппозиция призывает привлечь к суду всех виновных в происходящем.

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