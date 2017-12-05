Более 35 человек вернулись в свои дома в Сирии за прошедшие сутки

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Более 35 человек вернулись в свои дома в Сирии за прошедшие сутки, сообщает Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

"За сутки в свои дома возвратились 37 человек, из них в провинции Алеппо – 21 и Хомс – 16 человек", — говорится в сообщении.

Также офицеры Центра провели рабочую встречу с руководством Комитета национального примирения зоны деэскалации №3 "Восточная Гута", во время которой уточнена информация по лагерям беженцев, расположенным на территории провинции Риф Дамаск. Кроме того были подведены итоги работы за ноябрь и согласован план работы на декабрь месяц.

Также во время встречи была отмечена необходимость активизировать работу по возвращению беженцев в свои дома, и организовать контроль безопасности проведения в декабре гуманитарных конвоев ООН, МККК и Сирийского арабского Красного Полумесяца со стороны Комитета национального примирения.

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