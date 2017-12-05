Харири призвал ООН назвать уклонистов от переговоров по Сирии в Женеве

ЖЕНЕВА, 5 дек — РИА Новости. Глава делегации Объединенной сирийской оппозиции Насер Харири призвал ООН и спецпосланника Организации по Сирии Стаффана де Мистуру объявить, кто на самом деле уклоняется от переговоров.

"Мы здесь (в Женеве) для того, чтобы выполнить резолюции СБ ООН 2254 и 2118. Мы не составляли эти резолюции. Так что теперь это ответственность международного сообщества, это ответственность ООН и спецпосланника ООН – чтобы объявить всем, кто уклоняется от переговоров", — сказал Харири журналистам.

Он заверил, что делегация оппозиции продолжит добиваться политического решения.

Харири также подчеркнул, что режим президента САР Башара Асада якобы все еще использует предлоги для того, чтобы не достичь политического решения. "В то же время мы продолжаем добиваться этого", — сказал он.

Восьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве возобновил свою работу после длинных выходных, однако спецпосланнику ООН по Сирии Стаффану де Мистуре пока придется разговаривать только с делегацией объединенной сирийской оппозиции. Делегация Дамаска во вторник не прилетела в Швейцарию. Источник в МИД Сирии сообщил РИА Новости, что Дамаск пока изучает вопрос возвращения делегации.

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