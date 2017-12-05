Патриарх Антиохийский поблагодарил Россию за борьбу с терроризмом в Сирии

Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х Язиджи на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 5 декабря 2017

Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х Язиджи на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 5 декабря 2017

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х выразил благодарность в связи с вмешательством России в ситуацию в Сирии.

"Хотели бы вновь выразить благодарность в связи с позицией России в связи с вмешательством в проблемы региона, особенно в ситуацию в Сирии, а также поблагодарить вас за все то содействие, которое Россия продолжает делать", — сказал он на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"За два минувших года при помощи российской армии был уничтожен терроризм, был положен конец экстремизму и убийствам. И сирийская армия вернула под свой контроль все территории, которые ранее были захвачены ИГ*", — сказал патриарх.

* Террористическая организация, запрещенная в России