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Война в Сирии
Война в Сирии

В Женеве де Мистура встретился с представителями сирийской оппозиции

17:3405.12.2017
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© AFP 2017 / Xu JinquanСпециальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура в Женеве. 30 ноября 2017Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура в Женеве. 30 ноября 2017
© AFP 2017 / Xu Jinquan

ЖЕНЕВА, 5 дек – РИА Новости. Восьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве возобновил работу – во вторник делегация объединенной сирийской оппозиции прибыла в штаб-квартиру ООН для проведения встречи со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, передает корреспондент РИА Новости.

Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура в Женеве. 30 ноября 2017
© AFP 2017 / Xu Jinquan
Дамаск обсуждает возвращение делегации на "Женеву-8", заявил источник

Делегация правительства Сирии, заявившая 1 декабря, что завершает свое участие в этом раунде, пока не дала понять, вернется ли она для участия в нем. По официальной версии причиной отъезда стало заявление на конференции "Эр-Рияд-2", в котором говорится о необходимости отставки президента Сирии Башара Асада. По мнению Дамаска, это является предварительным условием для переговоров, что "безответственно" и подрывает усилия де Мистуры. Со своей стороны официальный представитель делегации объединенной оппозиции Яхья аль-Ариди заявил, что отъезд из Женевы делегации правительства "является предварительным условием".

Тем не менее, по данным РИА Новости, делегация Дамаска все же вернется в Женеву. Спецпосланник ООН пригласил ее возобновить дискуссии 6 декабря.

Межсирийские переговоры в Женеве. Архивное фото
© AFP 2017 / Fabrice Coffrini / Pool
Восемь с половиной раундов де Мистуры: переговоры в Женеве встали на паузу
Основная дискуссия на предстоящих до 15 декабря встречах, как ожидается, будет вокруг 12 пунктов, представленных де Мистурой сторонам на прошлой неделе. Обновленный "неофициальный документ" отражает точки соприкосновения позиций сирийских сторон. По сравнению с версией от 24 марта 2016 года, из него были исключены положения о новой конституции Сирии и политическом переходе. Предполагается, что делегации Дамаска и объединенной оппозиции Сирии представят к новому документу свои поправки именно в ходе второй части "Женевы-8".

В преамбуле к 12 пунктам спецпосланник ООН также подчеркнул, что параллельные дискуссии по четырем корзинам (конституция, выборы, управление и терроризм) продолжатся. Особое внимание де Мистура здесь хочет уделить вопросам политического перехода и выборов. Именно эти две темы не хотят обсуждать в Дамаске, настаивая на теме борьбы с терроризмом как приоритетной для переговоров в Женеве.

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