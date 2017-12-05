В Женеве де Мистура встретился с представителями сирийской оппозиции

ЖЕНЕВА, 5 дек – РИА Новости. Восьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве возобновил работу – во вторник делегация объединенной сирийской оппозиции прибыла в штаб-квартиру ООН для проведения встречи со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, передает корреспондент РИА Новости.

Делегация правительства Сирии, заявившая 1 декабря, что завершает свое участие в этом раунде, пока не дала понять, вернется ли она для участия в нем. По официальной версии причиной отъезда стало заявление на конференции "Эр-Рияд-2", в котором говорится о необходимости отставки президента Сирии Башара Асада. По мнению Дамаска, это является предварительным условием для переговоров, что "безответственно" и подрывает усилия де Мистуры. Со своей стороны официальный представитель делегации объединенной оппозиции Яхья аль-Ариди заявил, что отъезд из Женевы делегации правительства "является предварительным условием".

Тем не менее, по данным РИА Новости, делегация Дамаска все же вернется в Женеву. Спецпосланник ООН пригласил ее возобновить дискуссии 6 декабря.

Основная дискуссия на предстоящих до 15 декабря встречах, как ожидается, будет вокруг 12 пунктов, представленных де Мистурой сторонам на прошлой неделе. Обновленный "неофициальный документ" отражает точки соприкосновения позиций сирийских сторон. По сравнению с версией от 24 марта 2016 года, из него были исключены положения о новой конституции Сирии и политическом переходе. Предполагается, что делегации Дамаска и объединенной оппозиции Сирии представят к новому документу свои поправки именно в ходе второй части "Женевы-8".

В преамбуле к 12 пунктам спецпосланник ООН также подчеркнул, что параллельные дискуссии по четырем корзинам (конституция, выборы, управление и терроризм) продолжатся. Особое внимание де Мистура здесь хочет уделить вопросам политического перехода и выборов. Именно эти две темы не хотят обсуждать в Дамаске, настаивая на теме борьбы с терроризмом как приоритетной для переговоров в Женеве.

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