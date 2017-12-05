В Женеве де Мистура встретился с представителями сирийской оппозиции

ЖЕНЕВА, 5 дек – РИА Новости. Восьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве возобновил работу – во вторник делегация объединенной сирийской оппозиции прибыла в штаб-квартиру ООН для проведения встречи со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, передает корреспондент РИА Новости.
Делегация правительства Сирии, заявившая 1 декабря, что завершает свое участие в этом раунде, пока не дала понять, вернется ли она для участия в нем. По официальной версии причиной отъезда стало заявление на конференции "Эр-Рияд-2", в котором говорится о необходимости отставки президента Сирии Башара Асада. По мнению Дамаска, это является предварительным условием для переговоров, что "безответственно" и подрывает усилия де Мистуры. Со своей стороны официальный представитель делегации объединенной оппозиции Яхья аль-Ариди заявил, что отъезд из Женевы делегации правительства "является предварительным условием".
Тем не менее, по данным РИА Новости, делегация Дамаска все же вернется в Женеву. Спецпосланник ООН пригласил ее возобновить дискуссии 6 декабря.
В преамбуле к 12 пунктам спецпосланник ООН также подчеркнул, что параллельные дискуссии по четырем корзинам (конституция, выборы, управление и терроризм) продолжатся. Особое внимание де Мистура здесь хочет уделить вопросам политического перехода и выборов. Именно эти две темы не хотят обсуждать в Дамаске, настаивая на теме борьбы с терроризмом как приоритетной для переговоров в Женеве.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>