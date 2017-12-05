Лавров рассказал, что способствовало развитию терроризма на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с патриархом Антиохийским всего Востока Иоанном Х Язиджи в Москве. 5 декабря 2017

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с патриархом Антиохийским всего Востока Иоанном Х Язиджи в Москве. 5 декабря 2017

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Интервенции внешних игроков в Сирию, Ливию и Ирак посеяли хаос и создали благоприятную среду для террористов и экстремистов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном Х.

"Россия самым активным образом участвует в усилиях, которые направлены на преодоление негативных последствий близорукой, авантюрной политики внешних игроков, которые затеяли интервенции в Ираке, Ливии, Сирии — интервенции, которые посеяли хаос в регионе, подорвали основы государственности целого ряда стран и создали очень благоприятную среду для активности террористов и экстремистов", — сказал Лавров.

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