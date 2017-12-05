Дамаск обсуждает возвращение делегации на "Женеву-8", заявил источник

ДАМАСК, 5 дек — РИА Новости. Дамаск пока не принял окончательного решения о возвращении делегации на продолжение восьмого раунда межсирийских переговоров в Женеве под эгидой ООН, сообщил РИА Новости источник в МИД Сирии.

Восьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве возобновил свою работу после длинных выходных, однако спецпосланнику ООН по Сирии Стаффану де Мистуре пока придется разговаривать только с делегацией объединенной сирийской оппозиции. Делегация Дамаска во вторник не прилетела в Швейцарию.

Делегация правительства Сирии во главе с постпредом САР при ООН в Нью-Йорке Башаром Джаафари 1 декабря заявила о завершении своего участия в восьмом раунде межсирийских переговоров.

"Возвращение делегации правительства на восьмой раунд Женевы пока обсуждается. Консультации продолжаются. Решение о возвращении делегации на Женеву-8 пока не принято", — заявил источник во внешнеполитическом ведомстве.

Как ожидается, вторая часть Женевы-8 продлится до 15 декабря. Де Мистура во вторник вечером встретится с делегацией объединенной оппозиции Сирии.

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