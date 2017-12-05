Источник: число жертв в результате взрыва в Хомсе возросло до восьми

ДАМАСК, 5 дек – РИА Новости. Число погибших во вторник в результате взрыва в заминированном автобусе в сирийском городе Хомс возросло до восьми человек, 16 получили ранения, сообщил РИА Новости источник в полиции Дамаска.

Ранее сообщалось, что начиненный взрывчаткой автобус взлетел на воздух на улице аль-Ахрам в центре города.

"Число жертв в результате взрыва заминированного автомобиля в районе Икрама возросло до 8 убитых и 16 раненых", — сообщил источник.

Машины скорой помощи доставляют погибших и раненых в ближайшие больницы, отметил источник.