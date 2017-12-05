Кабмин одобрил расширение пункта обеспечения ВМФ России в Тартусе

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которым одобрил соглашение о расширении территории пункта обеспечения ВМФ в сирийском Тартусе.

Соответствующий документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Одобрить и представить президенту РФ для внесения на ратификацию в Государственную Думу Федерального Собрания РФ соглашение между РФ и Сирийской Арабской Республикой о расширении территории пункта материально-технического обеспечения военно-морского флота РФ в районе порта Тартус и заходах военных кораблей РФ в территориальное море, внутренние воды и порты Сирийской Арабской Республики, подписанное в Дамаске 18 января 2017 года", — говорится в документе.

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