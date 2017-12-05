В Минобороны отчитались по ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала пять нарушений режима прекращения огня, Турция — три, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
В течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии гуманитарные акции не проводились. Контролировалось прохождение двух гуманитарных конвоев ООН в населенные пункты Африн провинции Алеппо и Эт-Тайиба провинции Деръа, местному населению доставили 247 тонн продовольствия.
Уточняется, что в течение суток подписано пять соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов Дминет-эль-Гарбия, Буэйдет-эш-Шаркия, Дабъа, Кокаран, Дминет-эш-Шаркия провинции Хомс. Число присоединившихся к процессу примирения населенных пунктов увеличилось до 2299.
Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Хама, Хомс, Дамаск и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.
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