В Биробиджане открыли мемориальную доску медсестрам, погибшим в Сирии

Прощание с погибшими в Алеппо медиками в Биробиджане. Архивное фото

Прощание с погибшими в Алеппо медиками в Биробиджане. Архивное фото

ХАБАРОВСК, 5 дек — РИА Новости. Мемориальная доска медсестрам госпиталя Восточного военного округа, погибшим год назад при обстреле мобильного госпиталя Минобороны РФ в Сирии, открыта во вторник в городе Биробиджане Еврейской автономной области, сообщает пресс-служба округа.

Пятого декабря 2016 года в результате артобстрела террористами развернутого в сирийском Алеппо российского мобильного военного госпиталя погибли две медсестры-россиянки: старшина Надежда Дураченко и младший сержант Галина Михайлова. У них остались семьи и дети.

"Открытие памятной мемориальной доски погибшим медсестрам Надежде Дураченко и Галине Михайловой состоялось во вторник на территории Биробиджанского медицинского колледжа, где они обучались. В церемонии приняли участие представители штаба ВВО, общественных организаций, сослуживцы и друзья медсестер, студенты, жители города", — говорится в сообщении.

Отмечается, что памятная доска установлена на здании колледжа по инициативе руководства колледжа и военного комиссариата региона.

После открытия памятной доски в Благовещенском кафедральном соборе города Биробиджана отслужат панихиду по погибшим россиянкам.

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