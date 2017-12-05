Создатели южной зоны деэскалации в Сирии учли пожелания Израиля

ИЕРУСАЛИМ, 5 дек — РИА Новости. Создаваемая в Сирии южная зона деэскалации "частично" отражает интересы и учитывает пожелания еврейского государства, заявил РИА Новости заместитель гендиректора МИД Израиля Александр Бен-Цви.

Высказывания дипломата диссонируют с преимущественно негативной тональностью оценок местной прессы, которая критиковала соответствующий российско-американо-иорданский меморандум как декларативный, недостаточно конкретный и жесткий.

"Это частично отвечает нашим интересам", — сказал он.

"Там учтены наши пожелания. Мы не участвуем в переговорах, но были в контакте, по крайней мере, с двумя, а, может, даже и тремя (подписантами — ред.). Но я точно знаю, что с двумя, Россией и Соединенными Штатами, мы были в контакте по этому вопросу", — сообщил дипломат, отвечая на вопросы РИА Новости.

Южная зона деэскалации призвана прикрыть практически всю границу Сирии с контролируемой Израилем частью Голанских высот. В Иерусалиме рассчитывают, что имплементация меморандума позволит прекратить там боевые действия, которые регулярно сопровождаются перелетами снарядов, и исключить присутствие там враждебных сил, в том числе Ирана и его сателлитов.

"Из того региона к нам "капают" ракеты, мы потом реагируем и так далее. Мы хотим, чтобы там все успокоилось. Там же идут бои еще, не такие интенсивные, как раньше, но бои", — сказал Бен-Цви.

"Если не будет результата, если эти соглашения останутся бумагой… мы не будем сидеть сложа руки. Коротко и ясно", — предупредил он.

По его словам, успех инициативы будет зависеть, в частности, от активности российской военной полиции, которая, вероятно, будет следить за соблюдением затишья.

"На бумаге все красиво, но мы всегда смотрим на результат. У нас есть не самый лучший опыт — нельзя сравнивать, но просто как пример — с силами ООН в Южном Ливане. Все время мы жалуемся на то, что их возможности действия в Южном Ливане очень слабые, потому что "Хезболлах" им не дает действовать. Результат — не самый лучший", — сказал Бен-Цви.

Он повторил, что Израиль выступает против всякого военного присутствия в Сирии Ирана и его сателлитов, включая ливанское движение "Хезболлах" и шиитскую милицию, но в случае невозможности достижения этой цели сразу готов двигаться к ней поэтапно.

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