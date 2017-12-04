Более ста человек вернулись в свои дома в Сирии за двое суток

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Более 100 человек вернулись в свои дома в Сирии за прошедшие двое суток, сообщает Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

"За двое суток в свои дома возвратились 103 человека, из них в провинции Алеппо – 53, Хама – 23 и Хомс – 27 человек", — говорится в сообщении.

Также еще один населенный пункт присоединился к режиму прекращения огня.

"В результате совместной работы офицеров Центра по примирению враждующих сторон, Комитета национального примирения зоны деэскалации № 2 "Хомс" и представителей местных администраций подписано соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий населённого пункта Айн-Зат провинции Хомс", — сообщает Центр.

Центр провел две гуманитарные акции в провинциях Дераа и Дейр-эз-Зор. В населённый пункт Алькин провинции Дераа доставлена гуманитарная помощь общим весом 1950 килограмм, также медицинская помощь 97 жителям, в том числе 28 детям. Населению поселка Сальхиях провинции Дейр-эз-Зор выданы 250 продовольственных наборов.

Безопасность проведения гуманитарных акций обеспечивала Военная полиция ВС РФ.

Также правительственными силами САР, Центром по примирению и лидерами вооружённой оппозиции Южной зоны деэскалации обеспечена безопасность проведения гумконвоя ООН в населённый пункт Эт-Тайба провинции Дераа. Туда доставлен гуманитарный груз с продовольствием, медикаментами и хозяйственными принадлежностями общим весом 133 тонны.

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